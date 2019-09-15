رئيس الجمهورية: سأقدم مع رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون مجلس الإعمار

2019/09/15 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، انه سيقدم للبرلمان مع رئيس مجلس الوزراء بصورة مشتركة مشروع قانون مجلس الإعمار.

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