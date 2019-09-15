(ايبرا) تكرّم سارة علاوي لأهتمامها في مجال المرأة والشباب

2019/09/15 | 20:48

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(المستقلة)..بحثت جمعية العَلاقات العَامّة العراقية (IPRA IQ)، امس السبت، مع الآنسة سارة علاوي نائب الأمين العام لحزب الوفاق الوطني العراقي لشؤون المرأة والشباب، تطوير برامج عمل تمكين المرأة والتجارب الشبابية في المجالات الإعلامية والثقافية والإنسانية.

وعلى هامش اللقاء قدم اعضاء وفد (إيبرا) درع التواصل لسارة علاوي تثميناً لدورها، في دعم النشاطات التي تسعى للنهوض بواقع المرأة والشباب لخدمة المجتمع العراقي.

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