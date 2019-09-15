تعادل مثير بين آرسنال وواتفورد

2019/09/15 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سقط فريق آرسنال في فخ التعادل أمام مضيفه واتفورد، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاحد، على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

نجح النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في تسجيل هدفي التقدم لصالح آرسنال ضد واتفورد في الدقيقتين 21 و32 من زمن المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم الغانرز 2/0.

وفي الشوط الثاني، قلب واتفورد الطاولة على آرسنال بتسجيل هدفين عن طريق توم كليفيرلي وروبرتو بيرييرا (ركلة جزاء) في الدقيقتين 53 و81 على الترتيب.

بهذه النتيجة، يرفع آرسنال رصيده إلى 8 نقاط احتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، فيما يتواجد واتفورد في ذيل الجدول برصيد نقطتين.

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