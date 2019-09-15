ضبط مسافرين إيرانيين بحوزتهما مادة الهيروين المخدرة في منفذ الشلامجة

2019/09/15 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية /منفذ الشلامجة الحدودي في

محافظة البصرة، الاحد، عن ضبط مسافرين إيرانيين بحوزتهما مادة الهيروين المخدرة.

واوضحت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إذ تم ضبط المسافرة الإيرانية وبحوزتها (40غم) من مادة الهيروين المخدرة، اما

المسافر الإيراني الآخر فقد ضبط بحوزته مادة الهيروين المخدرة بوزن (28غم)”.

واشارت الى انه “تم إحالة المسافرين وما تم ضبطه

وفق محضر أصولي الى مركز شرطة كمرك الشلامجة /المخدرات لإتخاذ الإجراءات القانونية

اللازمة بحقهما”.

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