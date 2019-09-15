2019/09/15 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قرر مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاحد، ترشيح جبير الجبوري لمنصب المحافظ.

وقال مصدر بمجلس الديوانية في حديث إن "١٦ عضواً رشحوا رئيس المجلس جبير

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