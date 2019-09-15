نائب: السفير الامريكي في بغداد يخشى ردة الفعل تجاه قوات بلاده نتيجة القصف الاسرائيلي

2019/09/15 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، أن تظاهر السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر بعدم علمه باختراق الأجواء العراقية من قبل الطيران

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