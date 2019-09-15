القبض على خمسة مطلوبين بينهم اربعة دواعش في ايمن الموصل

2019/09/15 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى-اين] أعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن حمد نامس الجبوري، الأحد، عن إلقاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم "داعش" في الساحل الأيمن لمدينة الموصل.

وقال الجبوري في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه، إن "قوة مشتركة من افواج الطوارئ ومراكز الشرطة التابعة لقيادة شرطة نينوى وخلال تنفيذ واجب تفتيش، تمكنت من القاء القبض على [ خمسة متهمين ] اربعة منهم من عصابات داعش الارهابية المطلوبين للقضاء".وأضاف أن "ثلاثة منهم كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند والرابع كان يعمل فيما يسمى بالامنية خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل والمتهم الخامس مطلوب بقضية تزوير"، مبيناً أنه "تم القبض عليهم في منطقة [ الهرمات ] في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

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