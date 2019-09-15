2019/09/15 | 20:55

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اللواتي: اصرار الدول المتورطة في اليمن على شماعة محاربة إيران حجة لتبرير فشلها

الاحد

15

أيلول

2019 :

08:39 pm

16

اعتبر الناشط والكاتب العماني البروفيسور حيدر اللواتي اصرار الدول

المتورطة في اليمن ومنها امريكا على شماعة محاربة ايران في اليمن

بانها حجة لتبرير الفشل الذي يحاصر هذه الدول،مؤكدا في تغريدة له على

تويتر ان اتهام العراق فهو لابتزازه ليتحرك ضد حشده الذي حطم احلام

امريكا في وليده داعش.

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