2019/09/15 | 20:55

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رئيس الجمهورية: سنقدم مشروع قانون مجلس الإعمار الى البرلمان

الاحد

15

أيلول

2019 :

08:30 pm

30

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، مع اللجنة

القانونية النيابية، تشريع القوانين المهمة في البرلمان خلال الفترة

المقبلة.وذكر بيان رئاسي ، أن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم الاحد،

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ريبوار هادي والوفد المرافق

له".وأكد صالح، بحسب البيان، "أهمية التركيز على التشريعات المهمة

لاستكمال بناء الدولة وتطوير البيئة التعليمية والتربوية في البلد"،

مشيراً إلى أن "الفصل التشريعي الحالي سيكون فصلاً مهماً، حيث ستقدم

رئاسة الجمهورية للبرلمان مع رئيس مجلس الوزراء بصورة مشتركة مشروع

قانون مجلس الإعمار الذي سيكون بمثابة انطلاقة لتحول اقتصادي كبير في

البلد وهادف الى انجاز مشاريع البنى التحتية وتوفير فرص العمل

للشباب".وأعرب رئيس الجمهورية، عن "أمله بإقرار تلك المشاريع سريعاً، خصوصا

وأن هناك تعاوناً مثمراً بين الرئاسات الثلاث"، مؤكداً على "أهمية

التنسيق بين رئاسة الجمهورية واللجنة القانونية النيابية من أجل تشريع

القوانين المهمة التي تخدم المواطنين وتساهم في ترسيخ الأمن

والاستقرار في البلاد".

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