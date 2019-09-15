فرق الاطفاء تكافح حريقا شب في أرض زراعية شمال بعقوبة

2019/09/15 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كافحت فرق الدفاع المدني في ديالى حريقا إندلع في أرض زراعية شمال بعقوبة اليوم.وقال مصدر في الدفاع المدني إن “فرق الاطفاء كافحت حريقا اندلع في أرض زراعية بقرية جديدة الاغوات في قضاء الخالص”شمال بعقوبة .وأضاف، ان أخماد الحريق حال دون توسع النيران الى البساتين المجاورة .

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