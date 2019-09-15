ندين نجيم تُعلن انفصالها عن زوجها… “الفراق صعب”

2019/09/15 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، خبر طلاقها من زوجها المهندس هادي أسمر.

وعلّقت بالقول: “القرار ما كان سهل علينا، والفراق صعب، لو شو ما كانت الأسباب، بس العِشرة والاحترام والمعزة بضلوا، والأهم الثمرة الحلوة ولادنا… ما في كلمة تعبر عن شعوري بهاللحظة، بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد، شكراً لكل رسائلكم وبقدّر محبتكم إلنا”.

وتزوجت نجيم عام 2012 من هادي أسمر وكان يكبرها بـ15 سنة، لديها منه طفلان هافن وجوفاني.

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