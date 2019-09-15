العثور على أسلحة ومواد متفجرة في «العظيم»

2019/09/15 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

عثرت القوات الامنية، يوم الاحد، على مضافة لداعش تحوي على

متفجرات في ناحية العظيم.

وقالت الفرقة الخامسة، في بيان ورد لـ «كلمة» انه

"داهمت قوة من فوج استطلاع الفرقة وبإشراف مباشر من قبل قائد الفرقة

الخامسة اللواء الركن اكرم صدام مدنف، وامر فوج الاستطلاع ومدير

شعبة الاستخبارات وامن الفرقة الخامسة في ناحية العظيم قرية البو

محمد، مضافة لعصابات داعش الارهابي بعد ورود معلومات استخباراتية في

الساعة ٩١٠ من صباح اليوم".

واضافت "تم العثور على مدفع spg9 عدد٢ ركيزة عدد١ حشوة spg9 عدد١

قنبرة هاون عدد ١ عبوة محلية الصنع عدد ١ صاروخ محمل على الكتف عدد١

رشاشة bkc عدد٢ رشاشة rbkعدد١ لفة سلك تفجير عدد١ رشاشة bkc عدد٢

مجموعة عتاد bkc عدد ١٠٠٠ اطلاقة مجموعة عتاد ١٤ونص عدد ٥٠٠ اطلاقة

زعانف هاون ٦٠ ملم عدد ٩ علبة c4 عدد ١ سبطانة احادية ١٤ ونص ملم

عدد ١ اشرطة عتاد ١٤ ونص ملم عدد ٤ صندوق عتاد ١٤ ونص ملم عدد ٢

قنابر هاون ٦٠ ملم و٨١ ملم عدد ٢٥ قنبرة و ٧ مسطرة تفجير هاون ٦٠

ملم عدد بدون ركيزة ١".

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