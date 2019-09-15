وزارة الكهرباء تبرم مع هيئة الربط الخليجي اتفاقية إنشاء خطي استيراد الطاقة الكهربائية من المنظومة الخليجية

2019/09/15 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرمت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد الاتفاقية الاطارية مع هيئة الربط الخليجي، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (٤٠٠) ك.ف ، ضمن فعاليات منتدى العراق للطاقة ٢٠١٩.وذكر بيان لوزارة الكهرباء مثل وزارة الكهرباء بابرام الاتفاقية الوزير الدكتور لؤي الخطيب، ومثل هيئة الربط الخليجي رئيسها المهندس احمد ابراهيم.وستتحمل هيئة […]

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