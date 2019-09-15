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تونس: إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية


تونس: إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية
2019/09/15 | 21:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تونس: إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التونسية تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية وصلت الى 40 % عند إغلاق صناديق الاقتراع..

يتبع 

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