رويترز تكشف عن الزمن الذي من الممكن أن يستغرقه إصلاح أضرار شركة ارامكو

2019/09/15 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأبلغ المصدر الوكالة أن "عودة طاقة إمدادات النفط السعودية بشكل كامل بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو أمس السبت، قد تستغرق أسابيع وليس أياما".واستهدف سلاح الجو اليمني المسيّر بـ10 طائرات مسيرة منشأتي بقيق وخريص النفطيتين التابعتين لشركة "ارامكو" العملاقة شرقي السعودية والذي تسبب بضربة قوية ادت الى تعطيل نصف إنتاج النفط السعودي، ولم يعط المسؤولون السعوديون جدولا زمنيا لعودة الإمدادات بشكل كامل.وقال رئيس شركة أرامكو، أمين حسن الناصر، في وقت سابق، إنه "لا يوجد أي إصابات بين العاملين في معملي بقيق وخريص.وأضاف أن فرق الاستجابة للحالات الطارئة في شركة أرامكو تصدت بنجاح لحرائق في معاملها في بقيق وخريص نتجت عن هجمات إرهابية بمقذوفات، وقد تمكنت من إخماد الحرائق"، مشيرا إلى أنه "تسبب في تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم".كما اعترف وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، بتوقف عمليات إنتاج النفط السعودي، مشيرا إلى أن الهجمات على معملي بقيق وخريص نتج عنها توقف "مؤقت" وصل إلى نحو 50 بالمائة في كمية إمدادات الزيت الخام.وأضاف الوزير السعودي، أن "هذه الانفجارات قد أدت أيضا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو (2) مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى نحو (50%)".ويوم امس اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو شرقي السعودية بعشر طائرات مسيرة، وتوعد العميد سريع النظام السعودي بعمليات أوسع وأكثر إيلاماً طالما استمر العدوان على الشعب اليمني..وقد شبت حرائق كبيرة في المنشأتين جراء الهجوم الذي اعترفت به الرياض، فیما نشر المعارض السعودي فؤاد إبراهيم أن شركة أرامكو أبلغت موظفيها في معملي بقيق وخريص بالبقاء في المنازل حتى إشعار آخر.انتهى.ص.هـ.ح.

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