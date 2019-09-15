2019/09/15 | 21:32

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التربية تدعو لاجتماع بخصوص إجراء امتحانات دور ثالث للطلبة الراسبين

بغداد -

كلمة

عقدت وزارة التربية، اجتماعا بشأن إمكانية إجراء دور ثالث

للطلبة الراسبين.

وذكر بيان لمكتب وزير التربية ورد لـ «كلمة» ان

"وزير التربية وكالة قصي السهيل، قرر عقد اجتماع لهيئة الرأي في

الوزارة لمناقشة طلب لجنة التربية النيابية على اجراء امتحان الدور

الثالث للطلبة الراسبين".

وأشار الى ان الاجتماع سيناقش "استحصال موافقة مجلس الوزراء على

إجراء الامتحان".

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