2019/09/15 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bG7Zya5z59c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة التخطيط تعلن محافظة المثنى الأكثر فقرًا في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة التخطيط تعلن محافظة المثنى الأكثر فقرًا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).