انفجار سيارة مفخخة في مدينة الراعي شمال سوريا تسفر عن مقتل 10 أشخاص

2019/09/15 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر سورية متعددة بمقتل 10 أشخاص على الأقل جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الراعي الواقعة شمال سوريا والخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة المتحالفة معها.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية الرسمية عن مصادر محلية أن الانفجار، الذي وقع مساء اليوم الأحد، استهدف موقعا مزدحما في مدينة الراعي ما أدى إلى سقوط 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى، في حصيلة مرشحة للارتفاع.من جانبها، تحدثت وكالة "سبوتنيك"، استنادا إلى مصدر محلي آخر، تابعه موقع الغدير، عن مقتل 11 شخصا وإصابة 23 آخرين، موضحة أن الانفجار نجم عن "سيارة مفخخة كانت متوقفة أمام صيدلية مستشفى الراعي بناحية الراعي التابعة لمنطقة الباب" بريف حلب الشمالي.

انتهى.ص.هـ.ح.

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