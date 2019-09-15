وزير الداخلية يرأس الاجتماع الدوري لمتابعة تنفيذ مشاريع البرنامج الحكومي

2019/09/15 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأس وزير الداخلية الدكتور “ياسين طاهر الياسري” مساء اليوم الأحد الاجتماع الدوري لمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي بحضور عدد من كبار الضباط ومدراء الدوائر المختصة في مكتبه بالوزارة.واستمع الياسري خلال الاجتماع إلى نسب المشاريع المنجزة للمديريات التابعة للوزارة ضمن الحدود المخصصة لها في الموازنة العامة للبلاد ، مطلعاً على نتائج تنفيذ توصيات الاجتماع […]

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