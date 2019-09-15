بغداد تبرم عقدا لاستيراد الطاقة الكهربائية من مجلس التعاون الخليجي

2019/09/15 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت السلطات العراقية الأحد اتفاقا، يعد الأول من نوعه، مع مجلس التعاون الخليجي لتزويد المناطق الجنوبية عبر الكويت بنحو 500 ميغاواط بحلول عام 2020 لدعم الشبكة الكهربائية التي تعاني نقصا حادا.

ووقع وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب الاتفاق على هامش مؤتمر للطاقة في بغداد مع أحمد إبراهيم، رئيس هيئة الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ويبلغ طول خط النقل 300 كيلومتر من الكويت إلى ميناء الفاو في جنوب العراق.

وسيزود خط مجلس التعاون الخليجي طاقة البلد خلال عدة سنوات بما يصل الى 2000 ميغاواط وفقا لوزارة الكهرباء العراقية.

وهذا العقد هو ثاني صفقة تبرمها الوزارة خلال يومين بهدف تعزيز الطاقة الكهربائية التي تبلغ حاليا نحو 15 غيغاواط، أي أقل بكثير من الطلب المحلي الذي يقدّر بما لا يقل عن 24 غيغاواط.

وقال الخطيب للصحافيين بهذا الخصوص إن "هذه الصفقة هي الأولى من نوعها مع دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف أن "العراق يجري كذلك، محادثات منفصلة مع جيرانه المملكة العربية السعودية والأردن وتركيا لاستيراد الكهرباء".

من جانبه، قال رئيس هيئة الربط لدول مجلس التعاون الخليجي إن بناء الخط سيكلف نحو 220 مليون دولار، فيما سيتطلب الاستيراد العملي توقيع اتفاق مستقل.

وتابع إبراهيم لوكالة فرانس برس، إن "هذا أول نوع من الربط خارج دول مجلس التعاون الخليجي".

ولفت الى أن للمشروع "أكثر من جانب فني أو اقتصادي.



له جانب سياسي".

وتحاول بغداد إحياء علاقاتها مع جيرانها العرب، بينها السعودية والكويت، متمسكة في الوقت ذاته بعلاقاتها القوية مع إيران.

ويأتي الاتفاق غداة توقيع العراق عقدا بقيمة 1.3 مليار دولار مع شركة "سيمنس" الألمانية لإضافة 1.7 غيغاوط إلى الشبكة الوطنية عبر إصلاح محطات الطاقة المدمرة في مدينة بيجي الشمالية.

ويستورد العراق حاليا الكهرباء من إيران المجاورة ويستخدم الغاز الطبيعي الإيراني لتغذية محطات الطاقة.

واستثنت الولايات المتحدة العراق من العقوبات التي فرضتها على إيران، فسمحت له بمواصلة الاستيراد من إيران شرط العمل على تخفيف اعتماده عليها.

وتأثّرت شبكة الكهرباء العراقية بعقود من النزاعات وسوء الصيانة، ما تسبب بانقطاعات متكررة للتيار في مختلف أنحاء البلاد.

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