الأحزاب الكردستانية تعقد اجتماعها الأول من نوعه للرد على بغداد بشأن كركوك

2019/09/15 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن كافة أحزاب إقليم كردستان ستعقد اجتماعها هذا الأسبوع لبحث مسألة كركوك وعدد من القضايا الهامة الأخرى.

وقال خسرو كوران في تصريح صحفي، إن أحزاب كردستان ستعقد اجتماعاً هذا الأسبوع لبحث مسألة كركوك وعدد من القضايا الهامة الأخرى".وأضاف أن" حكومة بغداد سترد يوم الاثنين على مقترحات الديمقراطي الكردستاني حول قانون الانتخابات"، مشيرا انه" في حال لم يتم تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، يرى الديمقراطي أنه من المهم خروج كردستان بموقف موحد".يشار الى ان الاجتماع الموسع لأحزاب كردستان يعد الأول من نوعه بعد انتخابات أيلول 2018.انتهى

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