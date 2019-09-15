بالصور.. إعادة 920 نازحاً الى مناطق سكناهم

2019/09/15 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، إعادة أكثر من 920 نازحا من مخيمات الايواء في حمام العليل جنوبي مدينة الموصل الى مناطقهم الأصلية خلال الايام الثلاث الماضية بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "ملاكات الشركة المتواجدة في محاور العمليات استطاعت بجهود مستمرة ليلا ونهارا من إعادة أكثر من 920 نازحاً عبر حافلاتها من مخيمات الايواء في منطقة حمام العليل الى مواطنهم الاصلية في {كركوك، تكريت، جدعة ومنطقة بادوش}".



وأشار الى، ان "هذه الجهود تاتي ضمن دور وزارة النقل في اللجنة العليا لإعادة توطين النازحين وانسجاما مع توجيهات رئاسة لوزراء الخاصة بإعادة توطين النازحين".انتهى

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