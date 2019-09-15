2019/09/15 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، وجوب إيقاف الحرب في اليمن وإقامة هدنة في هذا البلد، مشيراً إلى أن حل أزمات المنطقة لن يأتي إلا بالحوار.وقال روحاني في حديث للتلفزيون الإيراني، وتناقلته وسائل الاعلام، إنه “”يجب أن تكون هناك هدنة في اليمن ويجب وقف الحرب على هذا البلد”، مشيراً إلى أن “الأزمات التي تواجه منطقتنا يجب أن تحل بالحوار بين دول الجوار”.وأضاف، أن “واشنطن تدعم الرياض في حرب اليمن ولا بد بأن تعترف أمريكا بأن مداخلاتها في المنطقة تؤدي إلى عدم الاستقرار” وأن “على الأمريكيون أن يعلموا أن العامل الرئيسي لاستتباب الأمن في المنطقة هو وقف اعتداءاتهم واعتداءات الكيان الصهيوني”.وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني: حل أزمة اليمن لن تتم إلا بالحوار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني: حل أزمة اليمن لن تتم إلا بالحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).