رئيس مجلس النواب: السلطة التشريعية مستعدة لدعم الشركات الاستثمارية والخطط الحكومية

2019/09/15 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الأحد، رئيس شركة جنرال الكتريك الأميركية جون رايس.

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