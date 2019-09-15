2019/09/15 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدث، ويكتب، الكثيرون عن الفساد الذي يضرب الاداء(والعقل) السياسي للكتل والشخصيات وادارات الدولة في الحكومة ومجالس المحافظات، لكن القليل من المعالجات تمعن النظر في الفصل الاخطر لهذا الفساد، الموصول بأثاره المجتمعية المدمرة، ويكتفي غالبية الذين يتصدون الى الموضوع بالتعريف الاكاديمي للفساد السياسي الذي وضعه البنك الدولي كونه، وبمعناه الأوسع، إساءة استعمال السلطة العامة (الحكومية) والمحسوبية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فساد السياسة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فساد السياسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).