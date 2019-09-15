برلمان كردستان يطعن بقانون انتخابات مجالس المحافظات لدى المحكمة الاتحادية

2019/09/15 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إن بعض مواده تتعارض مع الدستور السليمانية – عباس كاريزي: قدم برلمان كردستان طعنا لدى المحكمة الاتحادية، في مواد قال انها تتعارض مع الدستور وردت في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.وقال نائب رئيس لجنة المناطق الكردستانية خارج ادارة الاقليم في برلمان كردستان جمال حويز، ان اللجنة اوكلت محام لتقديم طعن قانوني لدى ...

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