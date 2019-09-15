الزراعة والمياه النيابية: ضغوط تركية على العراق بملف المياه

2019/09/15 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهيل مؤانئ جنوبية بالتعاون مع «جايكا» اليابانية بغداد ـ الصباح الجديد: حمل رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية تركيا مسؤولية التنصل عن التزاماتها الخاصة مع العراق بملف المياه.وقال النائب سلام الشمري في بيان صحافي: «تم الاتفاق مع فيصل آر اوغلو، مبعوث الرئيس التركي الخاص بالمياه مع العراق بشأن قيام وفد عراقي مختص بزيارة تركيا ...

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