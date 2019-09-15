التربية تقرر عقد اجتماع لهيئة الرأي لمناقشة اجراء امتحان الدور الثالث

2019/09/15 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة التربية، الاحد، ان وزير التربية وكالة قصي السهيل قرر عقد اجتماع لمناقشة طلب لجنة التربية النيابية على اجراء امتحان الدور الثالث للطلبة الراسبين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “النور نيوز”، نسخة منه، إن

“وزير التربية قرر، اليوم، عقد اجتماع لهيئة الرأي في الوزارة لمناقشة طلب

لجنة التربية النيابية على اجراء امتحان الدور الثالث للطلبة الراسبين، واستحصال

موافقة مجلس الوزراء على اجراء الامتحان”.

واعلن عضو لجنة التربية النيابية صفاء الغانم، امس السبت (14 ايلول

2019) ارسال اللجنة كتابا رسميا الى وزارة التربية بغية منح الطلبة الراسبين بالدورين

الاول والثاني للمراحل النهائية وبصورة شاملة فرصة دور ثالث.

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