2019/09/15 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي • قل للوجع أن يكف عن تعذيبي، فقد مل البكاء مني، تمر لعنة طقوسه دون التوقف على حدود الأنتباه من جسدي ..قد استباح كل أركانه ولونها ضربًا...حدثني بمرارة قائلًا: أعطيت النبذة المطلوبة، والتسلسل الواقعي للكتاب وتعليقي على الأحداث، باللغة الدانماركية طبعًا، وعندما قارنت واقع المدرسة الدانماركية في الخمسينات بواقع مدرستنا الحالية أو أيام طفولتي، لم أنس َ(الملاّ) والفلقة والحفظ الارغامي عن ظهر ق......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاطمة الفلاحي - استبيحت دوالي الطفولة عند شاعر المهجر والمثقف العضوي خلدون جاويد من – الوعي الكتابي وفتنته - الحلقة السادسة من حوارنا معه في -بؤرة ضوء-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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