التخطيط تعلن تنفيذ 61 مشروع خدمي في 3 محافظات ضمن صندوق التنمية الاجتماعي

2019/09/15 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، اليوم الأحد، عن مصادقته على تتفيذ 61 مشروع خدمي في عدد من قرى محافظات المثنى و صلاح الدين و دهوك ضمن صندوق التنمية الاجتماعي، وبواقع 20 قرية من كل محافظة تمثل القرى الأشد فقراً وحاجتها للخدمات، وفقاً لقاعدة بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

وبين الدليمي، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الكلفة الإجمالية لعموم المشاريع ستبلغ 11 مليون دولار، سيتم استثمارها في تأهيل شبكات الكهرباء ومحطات المياه والطرق، وإعادة تأهيل وبناء الأبنية المدرسية والصحية"، لافتاً إلى "البدء بتنفيذ تلك المشاريع سيكون خلال المرحلة القليلة المقبلة، بعد التنسيق الذي اجرته الوزارة مع الحكومات المحلية والجهات ذات العلاقة في الحكومة المركزية لتوفير الظروف اللازمة للعمل، وضمان مساهمة هذه المشاريع في توفير المزيد من فرص العمل للشباب".

وكشف وزير التخطيط عن "عدد من الإحصاءات التي سجلتها الوزارة مقارنة بين الأعوام 2004 و2018"، معلناً عن "انخفاض نسبة البطالة بنحو عام إلى 14% بعد ان كانت 28%، فيما بلغ معدل البطالة عند الشباب 19% في عام 2018 مؤكداً انها الأعلى نسبياً مقارنة بالمعدل الوطني".

واشار إلى ان "هذه النسب تأتي ضمن مؤشرات مسح (رصد وتقويم الفقر في العراق) لعام 2018، الذي نفذته وزارةالتخطيط من خلال الجهاز المركزي للإحصاء والإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر، والذي شمل جميع محافظات العراق اضافة الى إقليم_كوردستان".

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