النقل: اعادة اكثر من (٩٢٠ ) نازح من مخيمات حمام العليل الى مناطقهم الاصلية

2019/09/15 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، اعادت اكثر من ٩٢٠ نازح من مخيمات الايواء في حمام العليل الى مناطقهم الاصلية خلال الايام الثلاث الماضية بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين.

وبينت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود (احدى تشكيلات وزارة النقل)، في بيان تلقته "الغد برس"،ان "ملاكات الشركة المتواجدة في محاور العمليات استطاعت بجهود مستمرة ليلا ونهارا من اعادة اكثر ( ٩٢٠ ) نازح عبر حافلاتها من مخيمات الايواء في منطقة حمام العليل الى مواطنهم الاصلية في ( كركوك ، تكريت ، جدعة ومنطقة بادوش )".

ولفتت الشركة الى ان "هذه الجهود تاتي ضمن دور وزارة النقل في اللجنة العليا لاعادة توطين النازحين وانسجاما مع توجيهات رئاسة لوزراء الخاصة باعادة توطين النازحين".

يذكر ان وزارة النقل لها الدور الرئيسي في عملية نقل النازحين منذ انطلاق اولى موجات النزوح في البلاد ولغاية يومنا هذا وحتى يتم نقل جميع النازحين من داخل العراق وخارجه وإعادتهم الى اماكن سكناهم الاصلية في ارض الوطن.

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