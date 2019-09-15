2019/09/15 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد النائب جاسم الحلفي ، اليوم الاحد ، ان عبد المهدي تناسى انه جاء بثقل ودعم نيابي قوي ، مشيراً الى ان سائرون

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