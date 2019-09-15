محافظ نينوى :غلق مخيمي القيارة والحاج علي بعد عودة النازحيين بالكامل الى مناطقهم جنوب الموصل

2019/09/15 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد عن غلق مخيمين جديدين هما القيارة والحاج علي بعد عودة كافة النازحيين الى مناطقهم ومحافظاتهم بعد نزوح دام نحو عامين .وقال المرعيد ان”الحكومة المحلية في نينوى أغلقت المخيمين بالكامل بعد ان وضعت خطة لاعادة النازحين من مخيمات جنوب الموصل التي اغلقت اغلبها بالكامل مع غلق ملف النازحيين في عموم […]

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