2019/09/15 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم ملف تعيينات التربية ..



وتربيات الكرخ تجري قرعتها في هذا الموعد

اعلنت محافظة بغداد عن إكمال لجان الفرز في مديريات تربية الكرخ

الاولى والثانية والثالثة تدقيق ملفات المتقدمين للتعيين تمهيدا

لإعلانها غدا الاثنين.

وأشارت المحافظة في بيان لها ان " مديريات التربية ملتزمة بتوجيهات

السيد محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري وضمن السقف الزمني الذي

حددته محافظة بغداد"، لافتا ان " يوم الاثنين خصص لتربيات الكرخ

الثلاثة في حين خصص الثلاثاء لتربيات الرصافة الثلاثة".كما أكدت المحافظة ان " الانتهاء من ملف التعيينات سيكون خلال

الاسبوع الحالي والإعلان عن جميع الاسماء سيما بعد انتهاء جميع

المديريات من عمليات الفرز الالكتروني التي استغرقت نحو شهر خلال

ايام الدوام الرسمي". ودعت المحافظة جميع اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس المحافظة ووسائل

الاعلام الى تغطية القرعة العلنية التي ستجري بكل شفافية ووضوح.ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسم ملف تعيينات التربية .. وتربيات الكرخ تجري قرعتها في هذا الموعد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسم ملف تعيينات التربية .. وتربيات الكرخ تجري قرعتها في هذا الموعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).