وزير التخطيط يعلن البدء بتنفيذ 61 مشروعاً خدمياً في محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك

2019/09/15 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الأحد، البدء بتتفيذ 61 مشروعا خدميا في قرى بمحافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك

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