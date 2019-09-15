2019/09/15 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k9b3IAbae_8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد اسقالة وزير الصحة ومحاباة عبد المهدي للاقليم الحكومة تحت مطرقة البرلمان/ د. غسان السعد) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد اسقالة وزير الصحة ومحاباة عبد المهدي للاقليم الحكومة تحت مطرقة البرلمان/ د. غسان السعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).