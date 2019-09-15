2019/09/15 | 22:23

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احتجاجا على اقالته..



أنباء عن سقوط عدد من الطرق الرئيسة بيد عشيرة

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احتجاجا على اقالته..



أنباء عن سقوط عدد من الطرق الرئيسة بيد عشيرة محافظ الديوانية

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