المالكي لوفد نينوى: اهل الموصل دعاة مركزية الدولة العراقية

2019/09/15 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاحد، ان اهل الموصل دعاة مركزية الدولة العراقية.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، خلال استقباله وفدا من اهالي محافظة نينوى، ان "اهل الموصل دعاة مركزية الدولة العراقية والموصل ابتليت بمجرمين جاهلين سواء كانت القاعدة او داعش".

واضاف انه "توجد حالة في نينوى غير مقبولة ولا يمكن ان تكون الاوضاع بالشكل الحالي، وتكلمت مع بعض المعنيين بان لا يعرضوا اهل الموصل الى الحرمان او الإذلال".

واوضح انه "يوجد قرار بان هذا البلد لن يستقر، لكن بوحدتنا نستطيع ان نقول للعالم نحن نحبكم ونريد علاقات معكم ولا تتدخلوا بشؤننا الداخلية".

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