عبد الجبار نوري - اللبرالية الجديدة ------قناع يخفي تغوّلْ الرأسمالية

2019/09/15 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الجبار_نوري اللبرالية الجديدة---- قناع يخفي تغوّلْ الرأسماليةعبدالجبارنوريالليبرالية الجديدة هي حزمة من السياسات الأقتصادية التي أنتشرت على نطاق واسع في العقود الأخيرة ، وتشير إلى أفكار سياسية وأقتصادية وحتى دينية ، وأشتهرت المدرسة الليبرالية الأقتصادية في أوربا عندما نشر الأقتصادي الأسكتلندي " آدم سميث " كتابه ( ثروة الأمم ) عام 1776 ، مدافعاً لألغاء التدخل الحكومي في الشؤون الأقتصادية برفع القي......

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