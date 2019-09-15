2019/09/15 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - هناك 60 تركماني مغيب في كركوك .

- 80 الف ثري تركماني هاجروا العراق بسبب تهديدات .

- هناك تدخل دولي في قضية مغيبي كركوك .

-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جاسم محمد جعفر للعهد: ملف المغيبين في كركوك يعود الى عام 2006) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جاسم محمد جعفر للعهد: ملف المغيبين في كركوك يعود الى عام 2006) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).