الأسدي: قوات الإحتلال هي المسؤولة عن وجود وإستشراء الفساد

2019/09/15 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس كتلة السند الوطني النائب "احمد الاسدي" اليوم الاحد، في لقاء متلفز، تابعته "العهد نيوز"، ان العملية السياسية في ( دورها الثالث ) أسوة

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