جدول أعمال مجلس النواب لجلسة يوم غد

2019/09/15 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية، الأحد، جدول أعمال جلسة

يوم غد الإثنين في مجلس النواب.

ووفقا لوثائق اطلع عليها “النور

نيوز” فإن” جلسة يوم غد في مجلس النواب ستتضمن قراءة 9 مشاريع قوانين مختلفة.

وفي ما يأتي ثبت بجدول أعمال الجلسة:

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