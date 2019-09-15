2019/09/15 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التخطيط تصادق على تنفيذ 61 مشروعاً خدمياً في 3 محافظات ..



بهذه التكلفة

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأحد، مصادقته على تنفيذ

61 مشروعاً خدمياً في عدد من قرى محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك

ضمن صندوق التنمية الاجتماعي.وذكرت الوزارة في بيان، أن "الدليمي صادق، اليوم، على تنفيذ 61

مشروعاً خدمياً في عدد من قرى محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك ضمن

صندوق التنمية الاجتماعي، وبواقع 20 قرية من كل محافظة تمثل القرى

الأشد فقراً وحاجتها للخدمات، وفقاً لقاعدة بيانات الجهاز المركزي

للإحصاء".وأشار الوزير، بحسب البيان، إلى أن "الكلفة الإجمالية لعموم المشاريع

ستبلغ 11 مليون دولار، سيتم استثمارها في تأهيل شبكات الكهرباء ومحطات

المياه والطرق، وإعادة تأهيل وبناء الأبنية المدرسية والصحية"، لافتاً

إلى "البدء بتنفيذ تلك المشاريع سيكون خلال المرحلة القليلة المقبلة،

بعد التنسيق الذي اجرته الوزارة مع الحكومات المحلية والجهات ذات

العلاقة في الحكومة المركزية لتوفير الظروف اللازمة للعمل، وضمان

مساهمة هذه المشاريع في توفير المزيد من فرص العمل للشباب".إلى ذلك كشف وزير التخطيط، عن "عدد من الإحصاءات التي سجلتها الوزارة

مقارنة بين الأعوام 2004 و2018، معلناً عن انخفاض نسبة البطالة بنحو

عام إلى 14% بعد ان كانت 28%، فيما بلغ معدل البطالة عند الشباب 19%

في عام 2018".وتابع أن "هذه النسب تأتي ضمن مؤشرات مسح رصد وتقويم الفقر في العراق

لعام 2018، الذي نفذته وزارة التخطيط من خلال الجهاز المركزي للإحصاء

والإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر، والذي شمل جميع

محافظات العراق اضافة الى إقليم كردستان".

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