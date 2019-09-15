هجمات أرامكو.. أوروبا تحذر من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي

2019/09/15 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الاتحاد الأوربي، اليوم الأحد، من “تهديد حقيقي للأمن الإقليمي” في الشرق الأوسط، بعد هجمات استهدفت، السبت، منشأتين نفطيتين بالسعودية، وهددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية.وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد ، فيدريكا موغيريني، في بيان، إن “هجوم الأمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي”.وأضافت “في وقت يتصاعد […]

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