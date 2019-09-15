2019/09/15 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ شيماء رشيد

اعربت اللجنة المالية النيابية، عن دعمها لمقترح مجلس الوزراء بتضمين الموازنة المقبلة فقرة "إحالة الموظف على التقاعد دون شرط العمر وبخدمة 15 سنة"، عادّة إياه أمرا جيدا ويسهم بتخفيف الضغط على الإنفاق.

وقال عضو اللجنة عدنان الزرفي في حديث لـ "الصباح": إن "مقترح مجلس الوزراء بتضمين موازنة 2020 فقرة تنص على إحالة الموظف على التقاعد دون شرط العمر وبخدمة 15 سنة، هو أمر جيد وسيخفف الضغط على الانفاق، شرط معرفة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة بهذا الجانب، والتي تساعد على تحقيق العدالة بين الموظفين من ناحية التقاعد، وألا يكون هناك ضغط على صندوق التقاعد"، مبيناً ان "التقاعد اختياري وليس اجباريا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأييد برلماني لمقترح {إحالة الموظف على التقاعد بخدمة 15 سنة}) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأييد برلماني لمقترح {إحالة الموظف على التقاعد بخدمة 15 سنة}) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).