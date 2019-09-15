الحلبوسي يفتتح جسر بزيبز

2019/09/15 | 22:36

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بغداد / الصباح

افتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الاحد، جسر بزيبز الكونكريتي الحديث الرابط بين الفلوجة وبغداد.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب الاعلامي تلقت "الصباح"، نسخة منه، ان "الحلبوسي افتتح جسر بزيبز الكونكريتي الحديث الرابط بين الفلوجة وبغداد يرافقه عدد من النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووزير الهجرة والمهجرين ورئيس صندوق إعمار العراق ومحافظ الأنبار وأعضاء الحكومة المحلية وممثلة الأمم المتحدة".

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