الكعبي: نحرص على توظيف خريجي العلوم السياسية في وزارة الخارجية

2019/09/15 | 22:36

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بغداد / الصباح

كشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي عن وجود تنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص جزء كبير من الدرجات الوظيفية داخل وزارة الخارجية لخريجي العلوم السياسية.

وذكر بيان صادر عن مكتبه، تلقت "الصباح"، نسخة منه، انه "بدعوة من قبل الكعبي، نظمت دائرة البحوث في المجلس جلسة حوارية، مع الطلبة الاوائل لكلية العلوم السياسية جامعة بغداد، حضرها النواب ريبوار هادي رئيس اللجنة القانونية النيابية وامجد العقابي ومحمد الغزي وبرهان المعموري وعلي العبودي ومدير عام دائرة البحوث ميادة الحجامي".

وقال الكعبي خلال الجلسة بعد انتهاء كورس التدريب الاول من نوعه للطلبة الاوائل داخل مجلس النواب خلال العطلة الصيفية: ان "الهدف الاساس من منح فرصة لطلبة كليات العلوم السياسية من التدريب داخل المجلس هو ضمان الاعداد والتدريب المتطور ليكونوا جزءا كبيرا من قادة المستقبل لبلدنا ، فضلا عن اعطائهم فرصة حقيقية للاطلاع على سير العمل التشريعي والرقابي وخبرات جيدة للعمل السياسي".وكشف عن وجود تنسيق مع الجهات المعنية بهدف تخصيص جزء كبير من الدرجات الوظيفية داخل وزارة الخارجية كون تخصصهم هو الاقرب للعمل الدبلوماسي وان يفسح لهم المجال للاستفادة من خبراتهم المكتسبة عبر دراسة هذا التخصص".

وجرى خلال الجلسة فتح باب الحوار في العديد من الملفات المتعلقة بمفهوم المعارضة البرلمانية وبداية تطبيقها خلال الدورة النيابية الحالية، وايضا معهد التطوير البرلماني العراقي بعد تأسيسه بالتنسيق مع الامم المتحدة، فضلا عن اليات التشريع وسير العملية الرقابية والتطور الحاصل في هذا المجال على المستوى العراقي".

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