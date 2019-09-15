الرئيس الجزائري: الانتخابات الرئاسية تجرى في 12 كانون الاول

2019/09/15 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الخميس 12 كانون الاول موعدا للانتخابات الرئاسية.

وأوضح بن صالح، في خطاب للأمة، أنه قرر في "إطار صلاحياته الدستورية المُخولة له تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 كانون الاول 2019 ".وأضاف "آن الأوان اليوم ليُغلّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا".وأوضح أنه "تطبيقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرعية"، قام اليوم الأحد، بالتوقيع على مرسوم رئاسي الخاص بدعوة الهيئة الناخبة.انتهى

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