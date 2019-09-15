سفير العراق في ابوظبي يسلم أوراق اعتماده ممثلاً دائماً في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

2019/09/15 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سلم سفير جمهورية العراق لدى دولة الإمارات زيد عزالدين محمد نوري، اليوم الاحد، إوراق اعتماده ممثلاً دائماً لجمهورية العراق في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وذكرت الخارجية في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "نوري سلم إوراق اعتماده ممثلاً دائماً لجمهورية العراق في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا إلى فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة".ورحب لا كاميرا، بـ "خطوة العراق تعين مندوباً دائماً، كونها ستسهم في توطيد التعاون المشترك بين العراق والوكالة" .من جانبه اكد السفير العراقي، "الحرص على المشاركة الفاعلة في نشاطات الوكالة ومؤتمراتها والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة"، مؤكداً أن "خطط الجهات المختصة في العراق بالمرحلة المقبلة التركيز على إستخدام الطاقة النظيفة، لما لها من اهمية كبيرة وتاثير ايجابي على البيئة".وأشار السفير ايضاً إلى "المشاركة الفاعلة للعراق في مؤتمر الطاقة العالمي الـ 24 الذي عُقد في أبوظبي للفترة 9 – 12 أيلول 2019، وحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان، ووزير الكهرباء لؤي الخطيب، وتأكيدهما على أهمية الطاقة المتجددة في الجلسات الحوارية التي جرت على هامش المؤتمر".انتهى

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