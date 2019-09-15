2019/09/15 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AZLtTy8-MxU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الكهرباء العراقية تكشف تفاصيل العقود الجديدة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة الكهرباء العراقية تكشف تفاصيل العقود الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).